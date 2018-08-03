У роботі Facebook трапився збій: проблема торкнулась і України
У п’ятницю ввечері, 3 серпня, у роботі соціальної мережі Facebook трапився збій. Проблеми відчули здебільшого користувачі з європейських країн, зокрема України, і США.
Про це повідомляє Downdetector.
Близько 19:00 години кількість звернень щодо проблем у роботі Facebook склала 344. Так, найбільше скарг надійшло з Великобританії, Угорщини та США.
Читайте також: Facebook залишиться без головного спеціаліста з питань безпеки
Зазначається, що 47% проблем пов'язані з неможливістю відкрити Facebook, 35% користувачів зіткнулися з труднощами при спробі авторизуватися, а ще 17% – з проблемами з додатком.
Території, на яких у роботі Facebook трапився збій
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою7 січня 2015 , 11:10
Ціна на нафту продовжує падіння8 грудня 2014 , 10:08
Дівчина з Фінляндії створює вражаючі композиції з грибів у лісі: яскраві фото22 листопада 2017 , 18:17
Відкривай легендарні місця: Сопот9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis16 квітня , 15:00