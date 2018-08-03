У роботі Facebook трапився збій: проблема торкнулась і України

У п’ятницю ввечері, 3 серпня, у роботі соціальної мережі Facebook трапився збій. Проблеми відчули здебільшого користувачі з європейських країн, зокрема України, і США.

Про це повідомляє Downdetector.

Близько 19:00 години кількість звернень щодо проблем у роботі Facebook склала 344. Так, найбільше скарг надійшло з Великобританії, Угорщини та США.

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Зазначається, що 47% проблем пов'язані з неможливістю відкрити Facebook, 35% користувачів зіткнулися з труднощами при спробі авторизуватися, а ще 17% – з проблемами з додатком.



Території, на яких у роботі Facebook трапився збій