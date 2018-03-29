У роботі Telegram трапився масштабний збій
У месенджері Telegram трапився масштабний збій в роботі. Зокрема, проблеми виникли у користувачів по всій Європі, в тому числі і в Україні, а також на Близькому Сході та в Росії.
Про це повідомили у компанії Telegram на своїй сторінці у Twitter.
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Так, користувачі не можуть надсилати повідомлення або записи в публічні канали.
При цьому в компанії запевнили, що вже працюють над вирішенням проблеми та планують її вирішити вже найближчим часом.
Як відомо, раніше збій в роботі Telegram стався 5 березня. Тоді користувачі мали проблеми з доступом у месенджер. Тоді найбільше скарг було від користувачів із країн Західної Європи.
Збій у роботі Telegram/ скріншот сайту Downdetector
Джерело: 24 Канал
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