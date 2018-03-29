У роботі Telegram трапився масштабний збій

У месенджері Telegram трапився масштабний збій в роботі. Зокрема, проблеми виникли у користувачів по всій Європі, в тому числі і в Україні, а також на Близькому Сході та в Росії.

Про це повідомили у компанії Telegram на своїй сторінці у Twitter.

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Так, користувачі не можуть надсилати повідомлення або записи в публічні канали.

При цьому в компанії запевнили, що вже працюють над вирішенням проблеми та планують її вирішити вже найближчим часом.

Як відомо, раніше збій в роботі Telegram стався 5 березня. Тоді користувачі мали проблеми з доступом у месенджер. Тоді найбільше скарг було від користувачів із країн Західної Європи.

Our users in Europe, Middle East and the CIS countries are experiencing connection issues at the moment. We are looking into the issue and hope to bring you back online soon. — Telegram Messenger (@telegram) 29 березня 2018 р.

Збій у роботі Telegram/ скріншот сайту Downdetector