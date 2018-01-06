У Росії люди влаштували тисняву у черзі за безкоштовними подарунками: відео

У п'ятницю, 5 січня, у російському Курську місцеві жителі вишикувалися у чергу по безкоштовні подарунки, які роздавали представники однієї із політичних партій. Проте черга швидко перетворилася на неабияку тисняву, яку було знято на відео.

Про це повідомляє НТВ.

Згідно із повідомленням, містяни зібралися на площі біля кінотеатру "Казка", щоб отримати безкоштовні подарунки від політичної партії, які складалися із цукерок та календарів.

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У боротьбі за безкоштовні подарунки люди лаялися, штовхалися і при цьому не звертали уваги на дітей, яких було у натовпі чимало.

Росіяни влаштували тисняву у черзі за безкоштовними подарунками: