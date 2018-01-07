У Росії рибалка вмерзнув у лід

У Самарі в акваторії Волги місцеві рятувальники виявили тіло загиблого рибалки – чоловік вмерзнув у лід і загинув.

Як повідомляє "Російська газета", 46-річний житель Самарської області відправився на риболовлю ще 5 січня, однак увечері перестав виходити на зв'язок з родичами. Відтак, уранці наступного дня рятувальники вирушили на його пошуки.

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Підкреслюється, що рятувальні роботи ускладнювалися високими торосами (нагромадження уламків льоду – "24") на Волзі, які своєю чергою заважали переміщенню льодом судна на повітряній подушці. Крім того, проблемою стало й те, що сліди снігохода зниклого рибалки припорошило свіжим снігом.

Однак у підсумку рятувальниками вдалося знайти рукавички чоловіка поруч із однією з вимоїн, а згодом водолаз у гідрокостюмі, обстежуючи ополонку, знайшов на кромці льоду і чоботи зниклого.

"Цілком імовірно, чоловік, пересуваючись на снігоході, потрапив в ополонку і вмерзнув у лід. Загиблого підняли на поверхню льоду. Пошукові роботи на місці події вже завершено", – зауважили в пошуково-рятувальній службі Самарської області.