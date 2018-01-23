У Росії заборонили показ фільму "Смерть Сталіна"

Міністерство культури РФ відкликало прокатне посвідчення британського фільму "Смерть Сталіна", показ якого мав відбутися 25 січня.

Про це повідомляє ТААС з посиланням на в.о. директора Департаменту кінематографії РФ Ольгу Любімову.

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"Прокатне посвідчення фільму "Смерть Сталіна" є відкликаним", – заявила представник Мінкультури.



Причиною такого рішення став підпункт "д" пункту 20 правил, який стосуються прокатних посвідчень, згідно з якими прокатне посвідчення може бути відкликане у разі "виявлення при публічній демонстрації фільму матеріалів, що містять інформацію, поширення якої заборонене законодавством Російської Федерації".



Впродовж 30 робочих днів після отримання відгуку прокатник повинен повернути в Мінкультури прокатне посвідчення.

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