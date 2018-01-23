У Росії заборонили показ фільму "Смерть Сталіна"
Міністерство культури РФ відкликало прокатне посвідчення британського фільму "Смерть Сталіна", показ якого мав відбутися 25 січня.
Про це повідомляє ТААС з посиланням на в.о. директора Департаменту кінематографії РФ Ольгу Любімову.
Читайте також: Оскар-2018: російський фільм "Нелюбов" потрапив у список номінантів, українських – нема
"Прокатне посвідчення фільму "Смерть Сталіна" є відкликаним", – заявила представник Мінкультури.
Причиною такого рішення став підпункт "д" пункту 20 правил, який стосуються прокатних посвідчень, згідно з якими прокатне посвідчення може бути відкликане у разі "виявлення при публічній демонстрації фільму матеріалів, що містять інформацію, поширення якої заборонене законодавством Російської Федерації".
Впродовж 30 робочих днів після отримання відгуку прокатник повинен повернути в Мінкультури прокатне посвідчення.
До слова, опальний російський актор Станіслав Садальський продемонстрував любов до українського народу та, як він переконує, до свого коріння.