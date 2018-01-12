У Росії з’явилося благання про Божу допомогу, яке видно із космосу

У Московській області Росії з'явився загадковий напис "Господи, допоможи Росії", який видно навіть із космосу. Літери розміром 5-6 метрів у висоту, 1 метр у ширину і 50 сантиметрів у глибину розташовані на полі в селі Гаврилково.

Про це повідомляє Inforesist.

За інформацією видання, цю фразу півтора місяці створював місцевий житель, який таким чином вирішив привернути увагу до проблем з екологією своєї малої батьківщини.

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Автор напису "Господи, допоможи Росії"

За словами 55-річного автора напису Андрія Фіноченка, близько 3 років тому він таким же чином вирив фразу "Путін, спаси Сходню", щоб привернути увагу президента Росії до будівництва житлового комплексу на території, яка повинна бути зоною, що особливо охороняється.

Після того, як на місці першого висловлювання з'явився котлован, я на емоціях задумав друге. Сам я людина не особливо віруюча, але моя дружина ходить до церкви. Це такий порив, зі змістом: "коли ж настане порядок?,

– розповів Фіноченко.

"Я дуже багато праці вклав у напис. Рив кожен день після роботи на заводі протягом півтора місяці", – додав він.

Проте на цьому робота не закінчилася. Авторові напису довелося більше року прополювати слова і підтримувати їх чіткість, допоки супутник зафіксував напис. За словами активіста, якщо влада і на цей напис не зверне уваги, то втретє Фіноченко свій подвиг не повторюватиме.