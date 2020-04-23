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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      У Ryanair розповіли, за яких умов не поновлять польоти

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      Ryanair планує відновити 80% рейсів до вересня / Фокус

      У найбільшій бюджетній авіакомпанії Європи Ryanair сподіваються на відновлення 80% рейсів до вересня. Проте в ірландській компанії наголошують, що не відновлять польоти, якщо авіаперевізників зобов'яжуть залишати середні крісла в літаках вільними для збереження соціальної дистанції.

      Більшість рейсів вдасться поновити до осені, якщо обмеження на перельоти в Європі знімуть до липня. Про це повідомив голова компанії Майкл О'Лірі, інформує Financial Times.

      До теми Коли Ryanair відновить польоти: прогноз авіакомпанії

      • У липні компанія розраховує на 40% польотів при завантаженості літаків на 50-60%.
      • У серпні Ryanair планує здійснити 60% рейсів.
      • У вересні – 80%.

      У разі введення обмежень, на зразок порожнього середнього крісла, сенсу відновлювати польоти у Ryanair не бачать.

      Ми не можемо заробити гроші на 66-відсоткових коефіцієнтах навантаження. Навіть, якщо ви це зробите, середнє сидіння не дає соціального дистанціювання, тож це – ідіотська ідея, яка нічого не досягає,
      – обурився О'Лірі.

      Компанія вже звернулась до влади Ірландії, попередивши, що, або їм компенсують вартість порожнього місця, або літати вони не будуть. Також О'Лірі висловив надію на те, що весь обсяг трафіку таки вдасться відновити до літа 2021 року.

      Що відомо про заборону польотів в Україні через коронавірус? У межах карантину Україна закрила свої кордони для іноземців від 16 березня та припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення з 17 березня. 
      Подібну практику застосували й інші країни. 
      З 24 березня українцям заборонили здійснювати будь-які туристичні мандрівки, передусім літаками.

      Теги: Коронавірус COVID-19 Ryanair Подорожі авіація
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