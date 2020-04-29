У селі під Львовом одночасно виявили понад 20 випадків зараження коронавірусом

У селі Давидів, що поблизу Львова, виявили понад 20 осіб, інфікованих COVID-19.

Інформацію про виявлення чималої кількості інфікованих оприлюднив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

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"Відповідні служби упродовж дня проводять експрес-тестування мешканців. Якщо отримані результати позитивні, то здійснюється додатковий відбір біоматеріалу та аналіз скеровують на тест ПЛР. Наразі медики встановлюють джерело занесення вірусу у зазначений населений пункт", – йдеться в повідомлені Козицького.

Він також зазначив, що у селищі здійснюються посилені заходи з виявлення інфікованих та забезпечення порядку. Серед них – виявлення усіх носіїв вірусу, надання медичної допомоги таким особам та повна самоізоляція тих мешканців села, які контактували з хворими. Чи встановлять у селищі блок-пости – поки невідомо.

Село Давидів розміщене одразу за Львовом. Через село проходить траса на H09, яка сполучає місто з Тернополем та Івано-Франківськом.

Коронавірус на Львівщині

Станом на 29 квітня у Львівській області зафіксовано 405 підтверджених випадів зараження коронавірусом. З них 34 – за попередню добу.

Від небезпечної інфекції одужало 66 осіб. Померли 13 людей.

