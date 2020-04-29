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      КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
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      КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

      У селі під Львовом одночасно виявили понад 20 випадків зараження коронавірусом

      - Читать новость на русском
      Коронавірус в селі на Львівщині
      Коронавірус в селі на Львівщині / facebook.com/maks.kozytskyy

      У селі Давидів, що поблизу Львова, виявили понад 20 осіб, інфікованих COVID-19.

      Інформацію про виявлення чималої кількості інфікованих оприлюднив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

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      "Відповідні служби упродовж дня проводять експрес-тестування мешканців. Якщо отримані результати позитивні, то здійснюється додатковий відбір біоматеріалу та аналіз скеровують на тест ПЛР. Наразі медики встановлюють джерело занесення вірусу у зазначений населений пункт", – йдеться в повідомлені Козицького.

      Він також зазначив, що у селищі здійснюються посилені заходи з виявлення інфікованих та забезпечення порядку. Серед них – виявлення усіх носіїв вірусу, надання медичної допомоги таким особам та повна самоізоляція тих мешканців села, які контактували з хворими. Чи встановлять у селищі блок-пости – поки невідомо.

      Село Давидів розміщене одразу за Львовом. Через село проходить траса на H09, яка сполучає місто з Тернополем та Івано-Франківськом.

      Коронавірус на Львівщині

      Станом на 29 квітня у Львівській області зафіксовано 405 підтверджених випадів зараження коронавірусом. З них 34 – за попередню добу.

      Від небезпечної інфекції одужало 66 осіб. Померли 13 людей.
       

       

      Автор: Ігор Саджениця
      Теги: Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Новини Львова Новини України Здоров'я
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