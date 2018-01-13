У серйозній ДТП в Кропивницькому постраждала вагітна жінка
14:17, сьогодні 290 Читать новость на русском
У п'ятницю, 12 січня, на розі вулиць Тараса Карпи та Карабінерної у Кропивницькому сталася аварія, в результаті якої постраждали пасажири одної з автівок.
Про це повідомили в управлінні патрульної поліції Кіровоградської області, передає УНН.
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"Близько 16:20 сталася ДТП за участі автомобілів Mitsubishi та Suzuki. Двох пасажирів Suzuki госпіталізували в обласну лікарню", – повідомили в прес-службі.
Зазначається, що серед постраждалих була 38-річна вагітна жінка та 26-річний чоловік.
У Кропивницькому сталася серйозна ДТП
Джерело: 24 Канал
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