У школі на Вінничині ввели дрес-код для вчителів

У Тарасівський школі Вінницької області педагоги приходять на уроки до дітей в однакових сукнях та костюмах.

Про це повідомляє місцеве видання "Вінниця News" Facebook.

"Ми вибирали між двома кольорами – чорним і червоним. Більшості вчителів подобається червоний, через те, що це колір настрою", – розповіла одна з вчительок.

Читайте також: Вчителька в Сумах пояснює школярам фізику у формі ігор, вистав та складання віршів

Зі слів педагогів, така ідея їм сподобалась, бо це доволі зручно. Школярам така ініціатива також сподобалась, вони вважають, що це є справедливо. Адже у цьому навчальному закладі шкільна форма для учнів є обов'язковою.