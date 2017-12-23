У школі на Вінничині ввели дрес-код для вчителів
23:02, 23 грудня 2726 Читать новость на русском
У Тарасівський школі Вінницької області педагоги приходять на уроки до дітей в однакових сукнях та костюмах.
Про це повідомляє місцеве видання "Вінниця News" Facebook.
"Ми вибирали між двома кольорами – чорним і червоним. Більшості вчителів подобається червоний, через те, що це колір настрою", – розповіла одна з вчительок.
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Зі слів педагогів, така ідея їм сподобалась, бо це доволі зручно. Школярам така ініціатива також сподобалась, вони вважають, що це є справедливо. Адже у цьому навчальному закладі шкільна форма для учнів є обов'язковою.
Джерело: 24 Канал
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