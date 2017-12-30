У Швеції невідомі підірвали поліцейський автомобіль
15:25, сьогодні 196 Читать новость на русском
Інцидент стався у місті Мальме. Одразу після вибуху на місце прибули спецслужби та сапери.
Затримали двох чоловіків. Їх підозрюють в організації нападу. Після допиту одного з них відпустили. Інший перебуває під вартою. Версію теракту місцева влада поки не розглядає. Інформації про постраждалих також немає.
Також поліцейські проводять обшуки та опитують свідків інциденту. Мотиви нападників не називаються.
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Міністр юстиції Швеції Морган Йоханссон уже заявив, що з 2018 року в країні посилять покарання за зберігання вибухових речовин і їх використання для нападу на правоохоронців.
Джерело: 24 Канал
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