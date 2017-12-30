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ЗАХОПЛЕННЯ ПОШТИ У ХАРКОВІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У Швеції невідомі підірвали поліцейський автомобіль

15:25, сьогодні 196 Читать новость на русском
У Швеції невідомі підірвали поліцейський автомобіль

Інцидент стався у місті Мальме. Одразу після вибуху на місце прибули спецслужби та сапери.

Затримали двох чоловіків. Їх підозрюють в організації нападу. Після допиту одного з них відпустили. Інший перебуває під вартою. Версію теракту місцева влада поки не розглядає. Інформації про постраждалих також немає.

Також поліцейські проводять обшуки та опитують свідків інциденту. Мотиви нападників не називаються.

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Міністр юстиції Швеції Морган Йоханссон уже заявив, що з 2018 року в країні посилять покарання за зберігання вибухових речовин і їх використання для нападу на правоохоронців.

Теги: Поліція Швеція Вибух
Джерело: 24 Канал
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