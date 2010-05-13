Екстремал на ім’яТоні Берглунд подолав стометрову ділянку стіни за 34,76 секунди. За правилами вертикального бігу спортсмен у альпіністкому спорядженні спускається бігом по стіні обличчям донизу.

Цей екстремальний вид спорту пішов від техніки, яку використовують альпіністи для швидкого спуску в екстренній ситуації. Крім того, схожій техніці навчають бійців спецназу.

Досягнення 47-річного Тоні Берглунд буде внесено до Книги рекордів Гіннеса: швед вже веде переговори з її упорядниками. Берглунд захоплюється екстремальними видами спорту багато років: він займався стрибками з парашутом і скайдайвінгом, пірнав з аквалангом і займався рафтингом.