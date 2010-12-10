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      У Швейцарії хочуть легалізувати інцест

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      У Швейцарії легалізовують інцест
      У Швейцарії легалізовують інцест / shotguncandy.com

      Швейцарський уряд виключив із кримінального кодексу покарання за інцест.

      Така позиція спричинила справжній скандал у країні. Проти такого рішення уряду різко виступили представники ряду політичних сил У спільній заяві Християнсько-демократичної народної партії (CVP), Євангельської народної партії (EVP) та Швейцарської Народної партії (SVP) йдеться, що скасування кримінального покарання за інцест не має жодного стосунку до толерантності, веде до занепаду інституту сім'ї і не має під собою жодних підстав.

      В той же час у самому уряді вважають, що нцест у Швейцарії є маргінальним явищем, і тому немає сенсу зберігати спеціально для нього кримінальне покарання.

      blog_ava
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      Джерело: newsru.ua
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      Новини за 10 грудня 2010
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