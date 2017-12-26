У швейцарських Альпах загинули туристи

За останні кілька днів в швейцарських Альпах загинули троє осіб через сходження лавини в різних місцях.

Про це інформує Reuters.

"Троє осіб загинули в результаті окремих подій із лавиною у швейцарських Альпах", – йдеться у повідомленні.

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Турист, який катався на лижах поруч з 2 844-метровою горою Ховардхорн у південному кантоні Валліс, загинув під завалом лавини в понеділок 15 грудня уранці. Іншого 31-річного француза, який зник безвісти у суботу, 23 грудня, знайшли мертвим у ярі. Він здійснив сходження після того, як покатався на лижах зі своєю дівчиною.

Інша людина з групи, яка здійснювала сходження на висоту 2700 метрів у районі Сент-Люк, загинула під лавиною.