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НОВИНИ КРИМУ ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО

У Сирії урядові війська завдали нової газової атаки, – ЗМІ

23:31, 13 січня 565 Читать новость на русском
Газова атака в Сирії
Газова атака в Сирії / Фото з вільних мереж

З Сирії надходять повідомлення про нову газову атаку у Східній Гуті, передмісті Дамаска. Активісти заявляють, що жителі району відчули характерний запах зарину невдовзі після ракетного удару, нанесеного урядовими військами по Східній Гуті.

Про це повідомляє "ВВС-Україна".

За повідомленнями медиків, по допомогу до них звернулися 6 людей з ознаками отруєння газом.

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При цьому 400 тисяч жителів Східної Гути залишаються на території, оточеній урядовими військами, допомогу яким надають російські військові. ООН назвала ситуацію у Східній Гуті катастрофічною.

Теги: Війна у Сирії отруєння
Джерело: 24 Канал
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