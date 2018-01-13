У Сирії урядові війська завдали нової газової атаки, – ЗМІ
23:31, 13 січня 565 Читать новость на русском
З Сирії надходять повідомлення про нову газову атаку у Східній Гуті, передмісті Дамаска. Активісти заявляють, що жителі району відчули характерний запах зарину невдовзі після ракетного удару, нанесеного урядовими військами по Східній Гуті.
Про це повідомляє "ВВС-Україна".
За повідомленнями медиків, по допомогу до них звернулися 6 людей з ознаками отруєння газом.
Читайте також: У повстанському регіоні Сирії загострилися бої: ООН б'є на сполох
При цьому 400 тисяч жителів Східної Гути залишаються на території, оточеній урядовими військами, допомогу яким надають російські військові. ООН назвала ситуацію у Східній Гуті катастрофічною.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
"Проти інтересів РФ": в АП розповіли про фейкові "листи" Порошенка до ФСБ Росіїсьогодні , 03:16
-
З'явилося відео встановленого у Криму ракетного комплексу Росії13 січня , 23:06
-
Гаряча картоплина за комір Порошенкові, – російський політолог пояснив, чому Донбас не увійде до складу РФ13 січня , 21:55
Пропозиції партнерів
Коментарі
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха17 вересня 2017 , 11:52
Військові навчання "Захід-2017" розпочалися з надзвичайної ситуації, – ЗМІ15 вересня 2017 , 00:03
Активісти готові до штурму Верховної Ради5 жовтня 2017 , 18:08
Юний українець продемонстрував надпатріотичну поведінку після перемоги на ЧС15 липня 2017 , 19:58
Фальшиві долари друкували на Тернопільщині14 липня 2017 , 18:02
10 осіб у важкому стані госпіталізовано у Львові: всі їли копчену рибу23 вересня 2017 , 14:09