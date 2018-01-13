У Сирії урядові війська завдали нової газової атаки, – ЗМІ

Газова атака в Сирії / Фото з вільних мереж

З Сирії надходять повідомлення про нову газову атаку у Східній Гуті, передмісті Дамаска. Активісти заявляють, що жителі району відчули характерний запах зарину невдовзі після ракетного удару, нанесеного урядовими військами по Східній Гуті.