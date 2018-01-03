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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА НОВОРІЧНІ СВЯТА ІРАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У скандально відомому Charlie Hebdo назвали шалену суму, яку витрачають на безпеку

22:50, 3 січня 464 Читать новость на русском
Журнал Charlie Hebdo
Журнал Charlie Hebdo / thewrap.com

Редакція сатиричного журналу Charlie Hebdo щороку витрачає до 1,5 мільйона євро на заходи безпеки для своїх працівників.

Про це в матеріалі під заголовком "Свобода висловлення думки: скільки це коштує?" розповів випусковий редактор і художник журналу Лорен Суріссо, відомий під псевдонімом Рісс (Riss), пише Le Parisien.

За словами Суріссо, майже відсутня вірогідність того, що умови роботи працівників Charlie Hebdo знову стануть нормальними. Він назвав неприйнятною ситуацію, коли журнал в демократичній країні вимушено витрачає половину прибутку на заходи безпеки для журналістів і редакційних приміщень.

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Редактор зазначив, що кілька журналістів видання перебувають під постійною охороною Служби захисту національної поліції.

Крім того, Суріссо побоюється, що рано чи пізно фінансові заощадження вичерпаються та журнал закриється.

Додамо, що на обкладинці останнього спецвипуску зображено металеві двері з невеличким віконцем, на якому написано Charlie Hebdo. З нього виглядає частина людського обличчя. Малюнок супроводжується підписом "Календар ІДІЛ? У нас вже є".

Карикатура Charlie Hebdo

Як пише Media Sapiens, в листопаді 2017 року керівництво журналу Charlie Hebdo звернулося до правоохоронців через погрози. Суріссо підкреслив, що погрози на адресу сатиричного видання не припинялися ніколи, але іноді вони досягають свого піку.

Ми отримуємо через соціальні мережі чітко сформульовані погрози смерті. Зараз саме такий випадок,
– сказав тоді редактор в ефірі радіостанції Europe 1.

Нагадаємо, 7 січня 2015 року ісламісти влаштували теракт у будівлі редакції журналу Charlie Hebdo. Унаслідок дій терористів загинули 12 людей, вісім з них – журналісти. Ще 11 людей отримали поранення. Терористи, брати Куаші, були вбиті 9 січня. На обкладинці номеру журналу, який вийшов після теракту, був зображений Мухамед.

Теги: Франція ЗМІ Тероризм
Джерело: 24 Канал
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