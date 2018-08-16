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ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У слонів виявлено ген, який захищає від раку

349 Читать новость на русском
Виявлено ген, який захищає від раку
Виявлено ген, який захищає від раку / aif.ru

Нефункціональний ген (псевдоген) у слонів інгібітор лейкемії 6 (LIF6) може знищувати дефектні клітини, запобігаючи розвитку онкозахворювань.

Про це заявили вчені Чиказького університету, передає Science Alert.

Цей фрагмент генома може перемикатися в активний стан, починаючи кодувати білок, який знищує мітохондрії (так звані "клітинні електростанції").

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Від раку в усьому світі помирає 17% людей, однак у слонів захворюваність становить менше 5%, незважаючи на те, що ці ссавці мають більше клітин, і ризик розвитку ракових пухлин у них мав би бути вищим.

Нефункціональний ген у слонів може запобігати розвитку раку

Нефункціональний ген у слонів може запобігати розвитку раку

У клітинах слонів є 20 копій гена р53, який робить клітини більш чутливими до пошкодженої ДНК. Науковці у новому дослідженні продемонстрували, що ген р53 може активувати "зомбі"-ген LIF6.

Гени сімейства LIF беруть участь в руйнуванні мембрани мітохондрій в клітинах з мутаціями, в результаті дефектні клітини швидко гинуть. А у слонів існує 8 LIF-генів, але тільки LIF6 здатний ставати функціонуючим.

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Теги: Здоров'я LifeStyle Онкозахворювання Медицина
Джерело: 24 Канал
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