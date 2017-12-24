У справі Зайцевої можуть з’явитись пом'якшувальні обставини

У справі Олени Зайцевої, яка вчинила резонансу аварію у Харкові та забрала життя у 6 людей, можуть з’явитись пом'якшувальні обставини.

Про це пише видання ТСН.

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Йдеться про каяття її підзахисної і добровільні компенсації родинам загиблих та постраждалим. Якщо суд візьме це до уваги – вирок суду може бути поблажливішим.

Спочатку розкаяння Зайцевої видавалось дивним. Як і та інформація, що мати підозрюваної розіслала потерпілим по 50 тисяч гривень компенсації.

Щоправда батьки загиблих повернули гроші після того, як чеки від благодійних внесків слідство почало докладати до матеріалів справи.

При цьому адвокат Зайцевої Юлія Козир повідомила, що день перебування в СІЗО рахується, як день відбування покарання після вироку. Після того, як мине половина терміну, Олену можуть відпустити умовно-достроково.