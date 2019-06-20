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      У США хочуть визнати Росію спонсором тероризму

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      У США хочуть визнати Росію спонсором тероризму
      У США хочуть визнати Росію спонсором тероризму / newsonline24.com.ua

      Американський сенатор Корі Гарднер вимагає у Держдепартаменту США визначитись, чи підпадає Росія під визначення держави-спонсора тероризму.

      Гарднер є автором відповідного законопроекту, запропонованого ще у 2018 році. Зараз сенатор-республіканець наполягає на повторному розгляді документу.

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      В ефірі "Голосу Америки" він сказав, що Кремль постійно порушує норми міжнародного права.

      Якщо таке визначення для Росії США таки ухвалять, то це потягне за собою низку жорстких політичних та економічних санкцій. 

      Які країни вважають спонсорами тероризму? Спонсорами тероризму вважають ті держави, які відповідно до офіційної позиції державного департаменту США, надають підтримку актам міжнародного тероризму. Нині до цього списку входять чотири країни – Іран, Сирія, Судан та Південна Корея.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Росії Новини США Тероризм Законодавство
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