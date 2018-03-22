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НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR

У США протестували нейромережу для "розумного будинку"

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Як працює нейромережа на службі
Як працює нейромережа на службі "розумного будинку" / blog.spider.ru

Стартап NeuroTarget провів закриті результатами пробного запуску нейромережі, що керує інженерною системою в приватних будинках і готельних комплексах.

Про це пише видання Cryptellect.

Як розповів співробітник NeuroTarget, вони працюють над реалізацією нейромережі, яка регулює рівень опалення, освітлення і стежить за свіжістю продуктів в холодильнику. Така ініціатива, додає співробітник – мрія домогосподарок, власників готелів та громадських просторів.

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"Кожна дія може приносити дохід, і блокчейн технології це доведуть", – каже співробітник NeuroTarge.

Так, прототип технології встановили у типовому одноповерховому будинку, розташованому в передмісті Клівленда (США). Сім'я з 5 осіб протягом місяця довіряє обслуговування житла нейромережі. Наприклад, повідомлення про готовий сніданок люди отримуватимуть на телефон.

"Ми вибрали для експерименту звичайних людей: вони відвідують спортзал, ходять на роботу, купують продукти на тиждень. Нейромережа відстежує їхню поведінку, формує список переваг, налаштовує роботу всієї техніки в будинку. Так, глава сім'ї снідає рано – і система запускає кавоварку о сьомій ранку", – розповів творець технології.

Платформа збудована на постійному "навчанні" нейромережі: штучний інтелект аналізує уподобання мешканців будинку, консолідує дані і будує прогнози.

Теги: Техно Новини США Побутова техніка
Джерело: 24 Канал
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