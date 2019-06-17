У США стріляли по підлітках на випускному вечорі
У штаті Пенсильванія в США невідомі відкрили вогонь по підлітках, що якраз святкували закінчення школи. Одна людина загинула, ще четверо отримали поранення.
Інцидент стався у місті Філадельфія, загалом на випускному було близько 60 осіб, повідомляє NBS.
За даними правоохоронців, серед постраждалих 4 неповнолітніх у віці від 15 до 17 років. Вони отримали вогнепальні поранення, які не становлять загрози для життя.
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В основному зловмисники стріляли людям в ноги.
Найстрашніше те, що в голові у нападників. Як люди так-от просто можуть відкрити вогонь по групі з 60 людей, як вони могли відкрити вогонь по підлітках. Що ж панує у їхніх серцях. Це лякає більше, ніж факт самого нападу насправді,
– заявив поліцейський комісар Філадельфії Річард Росс.
Фото з випускного вечора, який закінчився трагедією
Наразі поліція розслідує деталі інциденту та шукає стрільця.
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