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      У США стріляли по підлітках на випускному вечорі

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      Стрілянина на випускному
      Стрілянина на випускному / Фото з відкритих джерел

      У штаті Пенсильванія в США невідомі відкрили вогонь по підлітках, що якраз святкували закінчення школи. Одна людина загинула, ще четверо отримали поранення.

      Інцидент стався у місті Філадельфія, загалом на випускному було близько 60 осіб, повідомляє NBS.

      За даними правоохоронців, серед постраждалих 4 неповнолітніх у віці від 15 до 17 років. Вони отримали вогнепальні поранення, які не становлять загрози для життя.

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      В основному зловмисники стріляли людям в ноги.

      Найстрашніше те, що в голові у нападників. Як люди так-от просто можуть відкрити вогонь по групі з 60 людей, як вони могли відкрити вогонь по підлітках. Що ж панує у їхніх серцях. Це лякає більше, ніж факт самого нападу насправді,
      – заявив поліцейський комісар Філадельфії Річард Росс.

      стрільба по дітях сша
      Фото з випускного вечора, який закінчився трагедією

      Наразі поліція розслідує деталі інциденту та шукає стрільця.

      blog_ava
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      сьогодні
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      Теги: Новини США Діти і неповнолітні Зброя Жертви
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