У США в пожежі згоріло 7 мільйонів літрів віскі Jim Beam: відео

В американському штаті Кентуккі на складах виробника віскі Jim Beam сталась масштабна пожежа. Вогонь знищив понад 7 мільйонів ​​літрів алкогольного напою. Постраждалих немає.

Наразі у компанії точно ще не підрахували збитки, проте за підрахунками Bloomberg, мова йдеться про кругленьку суму – від 90 до 300 мільйонів доларів. Хоча у Jim Beam зазначили, що згоріло "відносно молоде віскі", відтак збитки не доходитимуть до найвищих значень.

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Пожежа охопила два склади з віскі у ніч проти 3 липня. Вдень вдалось ліквідувати займання в одній будівлі, на другій – ще гасять пожежу.

More than 45,000 barrels of bourbon were likely destroyed after a fire broke out at a Jim Beam aging facility late last night - engulfing two storage buildings. pic.twitter.com/Pk9NYLfyMq — RTV6 Indianapolis (@rtv6) 3 липня 2019 р.

Чому зайнялись склади, поки невідомо. Але припускають, що причиною могли стати погодні умови – у склади, ймовірно, влучила блискавка.

About 40,000 barrels of bourbon caught fire at a Jim Beam warehouse facility in Kentucky, potentially costing hundreds of millions of dollars in damages pic.twitter.com/3y6Y90tOmA — TicToc by Bloomberg (@tictoc) 3 липня 2019 р.

Компанію із виробництва віскі та бурбону Jim Beam заснували у 1795 році в США. Марка належить компанії Beam Global Spirits & Wine, яка в свою чергу є дочірньою компанією Fortune Brands.