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      У США в пожежі згоріло 7 мільйонів літрів віскі Jim Beam: відео

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      Згоріло 7 мільйонів літрів віскі Jim Beam
      Згоріло 7 мільйонів літрів віскі Jim Beam / Колаж 24 каналу

      В американському штаті Кентуккі на складах виробника віскі Jim Beam сталась масштабна пожежа. Вогонь знищив понад 7 мільйонів ​​літрів алкогольного напою. Постраждалих немає.

      Наразі у компанії точно ще не підрахували збитки, проте за підрахунками Bloomberg, мова йдеться про кругленьку суму – від 90 до 300 мільйонів доларів. Хоча у Jim Beam зазначили, що згоріло "відносно молоде віскі", відтак збитки не доходитимуть до найвищих значень. 

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      Пожежа охопила два склади з віскі у ніч проти 3 липня. Вдень вдалось ліквідувати займання в одній будівлі, на другій – ще гасять пожежу. 

      Чому зайнялись склади, поки невідомо. Але припускають, що причиною могли стати погодні умови – у склади, ймовірно, влучила блискавка. 

      Компанію із виробництва віскі та бурбону Jim Beam заснували у 1795 році в США. Марка належить компанії Beam Global Spirits & Wine, яка в свою чергу є дочірньою компанією Fortune Brands. 

      blog_ava
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      Теги: Новини США Алкоголь Пожежа
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