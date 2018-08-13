У США зафіксували найвищий темп зростання інфляції за останні 10 років

У липні споживчі ціни в США показали найвищий ріст за останнє десятиліття і перевищили ринкові прогнози, змусивши Федеральну резервну систему (FED) вдвічі підвищити відсоткові ставки.

Про це повідомляє Financial Times.

Читайте також: Чому гривня так знецінилася у липні

Видання зауважує, що базова інфляція в країні за липень цього року зросла на 2,4% в річних розрахунках. Це стало найшвидшим темпом інфляції у США з вересня 2008 року і перевищило прогнози ринку. Проте, в червневому кварталі економіка Америки зросла на 4,1%, а рівень безробіття наблизився до найнижчого показника за останні 18 років, йдеться у статті.

Водночас очікується, що підвищення тарифів у рамках торговельної війни з ЄС та Китаєм, в якій опинилися США, в майбутньому також позначиться на споживчих цінах у країні.

"За винятком різкого зростання торгової напруженості, яка може порушити економічну активність, ми передбачаємо ще два підвищення ставок Федеральною резервною системою до кінця року", – пояснив для FT голова системи Джером Павелл.

Що таке Індекс споживчих цін (ІСЦ)? ІСЦ вимірює зміну цін товарів і послуг з точки зору споживача.

Це ключовий спосіб вимірювання зміни в тенденціях покупок та інфляції в США.