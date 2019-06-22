У столиці через "КиївПрайд" обмежать рух: які вулиці перекриють

У Києві надвечір 22 червня почнуть тимчасово обмежувати рух кількома центральними вулицями міста через проведення Маршу рівності "Київпрайд-2019"

У патрульній поліції Києва повідомили, що рух центром столиці обмежать з 18 години суботи, 22 червня, до 18 години неділі, 23 червня.

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Рух перекриють по:

вулиці Хрещатик, вулиці Богдана Хмельницького, вулиці Володимирській, вулиці Льва Толстого, вулиці Тарасівській, вулиці Антоновича, вулиці Великій Васильківській, вулиці Пушкінській, бульвару Тараса Шевченка.



Карта обмеження руху у Києві 22-23 червня

Окрім того, під час "Київпрайду" будуть закриті на вхід/вихід три станції метро: "Площа Льва Толстого", "Палац Спорту", та "Театральна". Електропоїзди метро проїжджатимуть вказані станції без зупинок.

У Київській адміністрації закликали жителів столиці бути толерантними під час Маршу рівності і показати, що в Украні немає місця дискримінації.

Я закликаю всіх мешканців і гостей міста продемонструвати свою толерантність до всіх людей, незалежно від гендеру, сексуальної орієнтації, національності, віросповідання, кольору шкіри, фізичного стану, поглядів тощо. Адже мова йде насамперед про права людини, про право кожного з нас залишатись собою,

– сказав перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Під час Маршу рівності у Києві всі підрозділи МВС будуть задіяні до патрулювання міста для того, аби забезпечити правопорядок та безпеку.

Що таке "КиївПрайд"?"КиївПрайд" – це українська громадська організація, яка бореться за отримання прав ЛГБТ-спільнот в Україні, а також займається формуванням поваги до цих прав у суспільстві. Програма "КиївПрайду" складається з різноманітних культурно-просвітницьких заходів, мета яких – розповісти про проблеми ЛГБТ-спільноти в Україні, а також про буденне життя її представників.