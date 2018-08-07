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ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ВИБУХ У БОЛОНЬЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У столиці триває репетиція параду до Дня Незалежності: подробиці

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У столиці триває репетиція параду до Дня Незалежності: подробиці
/ Фото з відкритих джерел

У вівторок, 7 серпня, у Києві відбувається репетиція військового параду до Дня Незалежності України. Це вже третій подібний захід, адже підготовка святкувань, особливо, з використанням озброєння та військової техніки, потребує особливої ретельності. Цього разу репетиція триває на летовищі заводу "Антонов" та проходить у присутності міністра оборони Степана Полторака.

Про це повідомило Depo.ua.

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У 2018 році парад матиме кілька особливих рис, що відрізнятимуть його від минулорічних. Зокрема, у виступах військових вперше візьмуть участь жінки Збройних Сил України – курсантки з інституту імені Тараса Шевченка.

Київ, День Незалежності
Репетиція триває на летовищі заводу "Антонов"

Пішим одностроєм пройдуть частини Збройних сил, Нацгвардії, поліції, Служби безпеки, прикордонників та рятувальників. Крім того, у репетиції беруть участь двадцять військових оркестрів.

Цього тижня заплановано ще щойнайменше одну репетицію із застосуванням військової техніки. 

Нагадаємо, Україна святкуватиме 27-й День Незалежності, з приводу чого 24 канал підготував спецпроект про наймальовничіші куточки кожного регіону нашої країни.

Теги: Новини України Новини Києва Новини політики Збройні Сили України
Джерело: 24 Канал
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