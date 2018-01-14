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У Сумах чоловік відкрив вогонь по людях у магазині: є поранені

10:57, сьогодні 1019 Читать новость на русском
Стрілянина у Сумах
Стрілянина у Сумах / Прес-служба поліції Сумщини

У ніч проти неділі, 14 січня, у Сумах в одному з магазинів сталася стрілянина. Внаслідок інциденту тілесні ушкодження отримали 31-річний та 49-річний чоловіки.

Про це повідомляє прес-служба поліції Сумської області.

За словами правоохоронців, під час патрулювання вулиці вони помітили біля магазину групу людей, які сварилися. Тож поліцейські вирушили до них, щоб запобігти ймовірній бійці. В цей момент із намету поблизу магазину вибігли 2 чоловіків, один із яких намагався кинути в іншого стільцем.

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Правоохоронці скомандували всім зупинитися, проте один з чоловіків почав тікати, а чоловік зі стільцем у руках розповів, що втікач щойно стріляв у нього та його товариша.

Після цього поліцейські почали переслідування зловмисника і затримали його.

За попередніми даними, у магазині між затриманим і компанією людей виник конфлікт, який закінчився чотирма пострілами з предмета, схожого на пістолет.

Зараз відкрито кримінальне провадження за фактом хуліганства із застосуванням зброї, слідчі встановлюють всі обставини інциденту.

Теги: Новини України Поліція Кримінальні новини Суми
Джерело: 24 Канал
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