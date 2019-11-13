У Татарстані відкрили міст, яким не радять користуватись взимку

У татарстанському селі Єлантово урочисто відкрили новий міст через річку. Але він пластиковий і взимку лід може його пошкодити.

На цей міст місцеві жителі чекали 20 років. Тепер вони зможуть напряму дістатися до адміністративного центру, де розташовані школа, лікарня та сільський клуб.

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Міст поєднав селян, що живуть на лівому березі, з адміністративним центром. Всього в Єлантово проживає 710 осіб. Багато з них чекали появи моста більше 20 років,

– інформує Реальное Время.

Раніше жителі змушені були 3,5 кілометри йти автомобільним мостом, щоб потрапити в центр села.



Урочисте відкриття моста з пластику / realnoevremya.ru

Експлуатувати такий міст можна за температури від -30 і до +40. Але взимку ним бажано не користуватися, щоб лід не пошкодив покриття.

Коли лід підніметься, міст демонтують. Він зручно складається і збирається,

– повідомили на відкритті.

Чиновники, присутні на відкритті, додали, що міст невдовзі демонтують.



Місцеві жителі чекали на міст 20 років, однак взимку його демонтують / realnoevremya.ru

Що відомо про Татарстан?З 2000 року є особливим суб'єктом Російської Федерації, фактично з конфедеративним статусом.

Входить до складу Приволзького федерального округу. Столицею є місто Казань.