У Татарстані відкрили міст, яким не радять користуватись взимку
У татарстанському селі Єлантово урочисто відкрили новий міст через річку. Але він пластиковий і взимку лід може його пошкодити.
На цей міст місцеві жителі чекали 20 років. Тепер вони зможуть напряму дістатися до адміністративного центру, де розташовані школа, лікарня та сільський клуб.
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Міст поєднав селян, що живуть на лівому березі, з адміністративним центром. Всього в Єлантово проживає 710 осіб. Багато з них чекали появи моста більше 20 років,
– інформує Реальное Время.
Раніше жителі змушені були 3,5 кілометри йти автомобільним мостом, щоб потрапити в центр села.
Урочисте відкриття моста з пластику / realnoevremya.ru
Експлуатувати такий міст можна за температури від -30 і до +40. Але взимку ним бажано не користуватися, щоб лід не пошкодив покриття.
Коли лід підніметься, міст демонтують. Він зручно складається і збирається,
– повідомили на відкритті.
Чиновники, присутні на відкритті, додали, що міст невдовзі демонтують.
Місцеві жителі чекали на міст 20 років, однак взимку його демонтують / realnoevremya.ru
Що відомо про Татарстан?З 2000 року є особливим суб'єктом Російської Федерації, фактично з конфедеративним статусом.
Входить до складу Приволзького федерального округу. Столицею є місто Казань.
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