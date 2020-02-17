У "тіні" перебуває майже чверть ВВП України: інфографіка

Рівень тіньової економіки в Україні складає 23,8% валового внутрішнього продукту. У "тіні" перебуває приблизно 846 мільярдів гривень – це гроші, які ніде не обліковуються.

Такими є результати спільного дослідження Національного банку України, уряду, платіжної системи Mastercard та аудиторської компанії Ernst&Young.

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У "тіні" перебуває приблизно 846 мільярдів гривень – це гроші, які ніде не обліковуються та перебувають в обігу поза банками та бюджетом,

– йдеться у звіті.

Частка готівкової тіньової економіки становить 19,7% ВВП України. А це приблизно 702 мільярди гривень. Решту складає негрошова тіньова економіка.



Рівень тіньової економіки в Україні / Інфографіка НБУ

У Нацбанку також додали, що з тіньовою економікою планують боротися насамперед за допомогою розвитку безготівкових розрахунків.

Як НБУ боротиметься з тіньовою економікою:

запроваджуючи здійснення соціальних виплат лише у безготівковій формі;

завдяки податковим пільгам;

через встановлення торговельних POS-терміналів представниками малого та середнього бізнесу;

додатково стимулюючи торговців та споживачів до проведення безготівкових розрахунків.

Що відомо про методику визначення рівня тіньової економіки? Існує кілька методик, тому показник може відрізнятися. За різними даними, рівень тіньової економіки в Україні становить від 25% до 60%. До тіньової економіки належать неофіційні доходи громадян, тіньові операції з купівлі та продажу, приховані прибутки компаній.