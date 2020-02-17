17:28
17 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОРОНАВІРУС 2020 РИНОК ЗЕМЛІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Білоруський фашист Лукашенко. Для чого Росії клони Путіна
      Вєсті Кремля
      21:12, 15 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Зеленський у книзі Онищенка. Шкільні уроки від нардепів ОПЗЖ
      Вєсті.UA
      20:31, 15 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОРОНАВІРУС 2020 РИНОК ЗЕМЛІ

      У "тіні" перебуває майже чверть ВВП України: інфографіка

      2
      У НБУ повідомили про рівень тіньової економіки / mind.ua

      Рівень тіньової економіки в Україні складає 23,8% валового внутрішнього продукту. У "тіні" перебуває приблизно 846 мільярдів гривень – це гроші, які ніде не обліковуються.

      Такими є результати спільного дослідження Національного банку України, уряду, платіжної системи Mastercard та аудиторської компанії Ernst&Young.

      Читайте також: За рік темпи інфляції відчутно знизились: як змінилися ціни

      У "тіні" перебуває приблизно 846 мільярдів гривень – це гроші, які ніде не обліковуються та перебувають в обігу поза банками та бюджетом,
      – йдеться у звіті.

      Частка готівкової тіньової економіки становить 19,7% ВВП України. А це приблизно 702 мільярди гривень. Решту складає негрошова тіньова економіка.

      тіньова економіка
      Рівень тіньової економіки в Україні / Інфографіка НБУ

      У Нацбанку також додали, що з тіньовою економікою планують боротися насамперед за допомогою розвитку безготівкових розрахунків.

      Як НБУ боротиметься з тіньовою економікою:

      • запроваджуючи здійснення соціальних виплат лише у безготівковій формі;
      • завдяки податковим пільгам;
      • через встановлення торговельних POS-терміналів представниками малого та середнього бізнесу;
      • додатково стимулюючи торговців та споживачів до проведення безготівкових розрахунків.

      Що відомо про методику визначення рівня тіньової економіки? Існує кілька методик, тому показник може відрізнятися. За різними даними, рівень тіньової економіки в Україні становить від 25% до 60%. До тіньової економіки належать неофіційні доходи громадян, тіньові операції з купівлі та продажу, приховані прибутки компаній.

      Гороскоп на 2020 рік Білого Щура: які прогнози підготували астрологи для всіх знаків зодіаку
      сьогодні
      18500
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Кабінет Міністрів України Готівка ВВП Соціологічне дослідження Статистика НБУ Новини України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:21 Спецслужби проти інтернету: як Росія контролює мережу
      Інтернет-свобода 29
      сьогодні , 17:05 Найважливіше з Мюнхена: "Поки я говорю, у центрі мого Донецьку когось жорстко катують"
      Мустафа Найєм 176
      сьогодні , 11:30 ORBI CITY в Батумі: чим вражає найбільший готельний комплекс в світі
      938
      12 лютого , 13:34 Де зіграти в покер з Олексієм Дурнєвим
      257
      сьогодні , 16:34 Дві платіжки за газ об’єднають: що буде з ціною
      Юлія Поскробок 1247
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук