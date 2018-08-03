У центрі Києва горіла колишня будівля готелю

У Києва на бульварі Шевченка, 4, сталася пожежа у колишній будівлі готелю. Вогонь спалахнув у п'ятницю, 3 серпня, вночі.

Про це повідомляє Інформатор. Читайте також: У Греції затримали чоловіка, якого підозрюють у підпалах лісу За словами рятувальників, горів утеплювач на шостому поверсі восьмиповерхового будинку. Площа пожежі склала близько 30 квадратних метрів. В результаті пожежі ніхто не постраждав. Причини загоряння встановлюються. Додамо, зараз фасад будівлі знаходиться на реконструкції.