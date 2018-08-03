У центрі Києва горіла колишня будівля готелю
У Києва на бульварі Шевченка, 4, сталася пожежа у колишній будівлі готелю. Вогонь спалахнув у п'ятницю, 3 серпня, вночі.
Про це повідомляє Інформатор.
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За словами рятувальників, горів утеплювач на шостому поверсі восьмиповерхового будинку. Площа пожежі склала близько 30 квадратних метрів.
В результаті пожежі ніхто не постраждав. Причини загоряння встановлюються.
Додамо, зараз фасад будівлі знаходиться на реконструкції.
Джерело: 24 Канал
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