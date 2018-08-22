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У центрі Києва несподівано розцвіли каштани: фото

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В кінці серпня напередодні Дня Незалежності України у Києві несподівано розквітли каштани, хоча традиційно ці дерева у столиці цвітуть на початку і середині травня. Помилуватися цвітом можна в різних районах міста.

Про це повідомляє "Інформатор".

Розквітлі каштани зняли на фото на Хрещатику поблизу Київської міської державної адміністрації. На знімках видно, що поруч з уже підсохлим листям на каштанах з'явилися молоді листочки і білий цвіт.

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Зазначається, що така аномалія в Києві трапляється не вперше: останнім часом каштани цвітуть восени мало не щороку. Усе тому, що через спеку і брак вологи дерева скидають листя та знову набувають здатності цвісти. При цьому найчастіше цвітуть каштани, які ростуть поблизу дороги. Там висока загазованість і низька вологість.

Теги: Новини України Новини Києва Екологія Фотоновини
Джерело: 24 Канал
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