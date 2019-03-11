У центрі Києва потужний вітер звалив дах багатоповерхівки на дорогу: фото, відео

.У центрі Києва на вулиці Лисенка, 4 близько 13 години через потужні шквали вітру обвалився дах житлової шестиповерхівки. Шмат металу впав на дорогу і тротуар.

Інцидент трапився неподалік станції метро "Золоті ворота". На щастя, через падіння з даху ніхто не постраждав.

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Дах частково обвалився та серйозно пошкодив тра автомобілі, що були припарковані поруч. У двох легковиках повибивало вікна та залишилися сильні вмятини. Окрім того, по всій вулиці Лисенка були обірвані лінії електропроводів, їх досі не знеструмили.



У Києві на дорогу обвалилася велика частина даху багатоповерхівки

Рятувальники відзначають, що обвалилася лише частина покрівлі. Проте, через сильний вітер може обвалитися й інша половина даху. Тому, поліцейські обгородили місце інциденту та перекрили дорогу для проїзду автомобілів.



Дах впав на припарковані поруч автомобілі

До яких наслідків призвела негода в Україні?Потужний вітер пронісся в кількох областях України на вихідних 9-10 березня та спричинив масштабні руйнування і навіть смерть. Через падіння частини дерева у Вінниці загинула дитина 2008 року народження та 29-річна жінка. Окрім того, майже півсотні сіл і містечок залишились без електропостачання у п'яти областях.