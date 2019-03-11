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      У центрі Києва потужний вітер звалив дах багатоповерхівки на дорогу: фото, відео

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      У центрі Києва на дорогу впав величезний дах будівлі
      У центрі Києва на дорогу впав величезний дах будівлі / Скрін з відео

      .У центрі Києва на вулиці Лисенка, 4 близько 13 години через потужні шквали вітру обвалився дах житлової шестиповерхівки. Шмат металу впав на дорогу і тротуар.

      Інцидент трапився неподалік станції метро "Золоті ворота". На щастя, через падіння з даху ніхто не постраждав.

      Читайте також: Україною пронесеться руйнівний вітер: в яких областях чекати негоду

      Дах частково обвалився та серйозно пошкодив тра автомобілі, що були припарковані поруч. У двох легковиках повибивало вікна та залишилися сильні вмятини. Окрім того, по всій вулиці Лисенка були обірвані лінії електропроводів, їх досі не знеструмили.


      У Києві на дорогу обвалилася велика частина даху багатоповерхівки

      Рятувальники відзначають, що обвалилася лише частина покрівлі. Проте, через сильний вітер може обвалитися й інша половина даху. Тому, поліцейські обгородили місце інциденту та перекрили дорогу для проїзду автомобілів.


      Дах впав на припарковані поруч автомобілі

       

      До яких наслідків призвела негода в Україні?Потужний вітер пронісся в кількох областях України на вихідних 9-10 березня та спричинив масштабні руйнування і навіть смерть. Через падіння частини дерева у Вінниці загинула дитина 2008 року народження та 29-річна жінка. Окрім того, майже півсотні сіл і містечок залишились без електропостачання у п'яти областях.

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      Теги: Новини України Новини Києва Негода в Україні
      Джерело: 24 Канал
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