У центрі Києва будинок розстріляли із гранатомета: фото, відео

Потужний вибух прогримів сьогодні, 26 серпня, приблизно о 1:30 у самому центрі Києва. Невідомі особи вистрілили із гранатомета в будівлю ПАТ "Мостобуд", яка розташована по вулиці вулиці Паньківській, 5.

Відео з місця події з'явилося на сторінці групи "Інформатор Київ" у Facebook.

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Поруч з будинком було виявлено відстріляний тубус від гранатомета. Ймовірно стріляли із РПГ-7. Жителі району повідомляють, що в будівлі, крім ПАТ "Мостобуду", розташовано офіси інших компаній.



Обстріляно будівлю компанії ПАТ "Мостобуд" / Фото "Інформатор Київ"

ПАТ — публічне акціонерне товариство, акції якого можуть пропонуватися для покупки заздалегідь невизначеній кількості інвесторів шляхом публічного розміщення акцій або вільного продажу на фондовому ринк та включені до біржового реєстру.



Відстріляний тубус гранатомета на місці інфиденту / Фото "Інформатор Київ"

Снаряд потрапив в одне з вікон на четвертому поверсі будівлі. Також пошкоджені вікна на третьому і п'ятому поверхах. Вибух був настільки сильний, що звук було чути не тільки в сусідніх будинках, але і по всьому районі. Нащастя внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

На місці перебувають правоохоронці, вибухотехніки, карета швидкої, рятувальники а також кінологи і слідчо-оперативні групи. Поліція оточила будівлю та перекрила рух на вулиці Паньківській. Деталі інциденту наразі з'ясовуються.



На місці обстрілу працюють вибухотехніки та інші служби / Фото "Інформатор Київ"

"Інформатор Київ" із посиланням на власні джерела зазначає, що правоохоронці розшукують двох осіб, які зникли на мопеді у невідомому напрямку. У Києві введено оперативний план "Сирена".

Більше фото з місця обстрілу будинку в центрі Києва

Фото "Інформатор Київ"

Що відомо про ПАТ "Мостобуд"?Це найбільша в Україні та СНД компанія, що займається будівництвом мостів, мостових споруд, естакад, тунелів та розв'язок. Також компанія займається зведенням портів та житлових будівель по всьому світу.



Компанія заснована у серпні 1945 року, з метою відновлення зруйнованих війною мостових споруд і побудови нових. Мостобудом побудовано близько 4 тисяч інженерних споруд. Серед них — 900 залізничних мостів, 2100 автодорожніх мостів, а також велику кількість мостів та підземних переходів.



З 2005 року ПАТ "Мостобуд" бере участь у будівництві залізнично-автомобільного мостового переходу в Києві.