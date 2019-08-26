03:31
26 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА САМІТ G7
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: За що вибачається Кадиров. Радіація у Росії
      Вєсті Кремля
      17:31, 24 серпня
      Вєсті.UA. Жир: Луценко "розвіяв" міфи про Порошенка. Куди мітить Вакарчук
      Вєсті.UA
      17:08, 24 серпня
      Хто і за скільки розпродує державні кораблі: резонансне розслідування
      ЦРУ
      09:00, 23 серпня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА САМІТ G7

      У центрі Києва будинок розстріляли із гранатомета: фото, відео

      251
      У столиці будинок обстріляли із гранатомета
      У столиці будинок обстріляли із гранатомета / Скріншот

      Потужний вибух прогримів сьогодні, 26 серпня, приблизно о 1:30 у самому центрі Києва. Невідомі особи вистрілили із гранатомета в будівлю ПАТ "Мостобуд", яка розташована по вулиці вулиці Паньківській, 5.

      Відео з місця події з'явилося на сторінці групи "Інформатор Київ" у Facebook.

      Читайте також: Під Івано-Франківськом вибухнула граната: є загиблі – фото

      Поруч з будинком було виявлено відстріляний тубус від гранатомета. Ймовірно стріляли із РПГ-7. Жителі району повідомляють, що в будівлі, крім ПАТ "Мостобуду", розташовано офіси інших компаній.

      Вибух в центрі Києва
      Обстріляно будівлю компанії ПАТ "Мостобуд" / Фото "Інформатор Київ"

      ПАТ — публічне акціонерне товариство, акції якого можуть пропонуватися для покупки заздалегідь невизначеній кількості інвесторів шляхом публічного розміщення акцій або вільного продажу на фондовому ринк та включені до біржового реєстру.

      Вибух у центрі Києва
      Відстріляний тубус гранатомета на місці інфиденту / Фото "Інформатор Київ"

      Снаряд потрапив в одне з вікон на четвертому поверсі будівлі. Також пошкоджені вікна на третьому і п'ятому поверхах. Вибух був настільки сильний, що звук було чути не тільки в сусідніх будинках, але і по всьому районі. Нащастя внаслідок інциденту ніхто не постраждав. 

      На місці перебувають правоохоронці, вибухотехніки, карета швидкої, рятувальники а також кінологи і слідчо-оперативні групи. Поліція оточила будівлю та перекрила рух на вулиці Паньківській. Деталі інциденту наразі з'ясовуються.

      Вибух в центрі Києва
      На місці обстрілу працюють вибухотехніки та інші служби / Фото "Інформатор Київ"

      "Інформатор Київ" із посиланням на власні джерела зазначає, що правоохоронці розшукують двох осіб, які зникли на мопеді у невідомому напрямку. У Києві введено оперативний план "Сирена".

      Більше фото з місця обстрілу будинку в центрі Києва

      Фото "Інформатор Київ"

      Що відомо про ПАТ "Мостобуд"?Це найбільша в Україні та СНД компанія, що займається будівництвом мостів, мостових споруд, естакад, тунелів та розв'язок. Також компанія займається зведенням портів та житлових будівель по всьому світу.

      Компанія заснована у серпні 1945 року, з метою відновлення зруйнованих війною мостових споруд і побудови нових. Мостобудом побудовано близько 4 тисяч інженерних споруд. Серед них — 900 залізничних мостів, 2100 автодорожніх мостів, а також велику кількість мостів та підземних переходів.

      З 2005 року ПАТ "Мостобуд" бере участь у будівництві залізнично-автомобільного мостового переходу в Києві.

      blog_ava
      Автомобільний міст обвалився у Харкові: поліція відкрила справу
      25 серпня
      3522
      Теги: Новини України Вибух Новини Києва Поліція Пожежа
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 25 серпня: саміт G7, чергові втрати на Донбасі та річниця заснування Донецька
      25 серпня , 22:20 Головні новини 25 серпня: саміт G7, чергові втрати на Донбасі та річниця заснування Донецька
      538
      Звільнення Донбасу штурмом, G8 не буде та скандал з короваєм: топ-5 блогів тижня
      25 серпня , 22:01 Звільнення Донбасу штурмом, G8 не буде та скандал з короваєм: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 2223
      Найсмішніші меми тижня: Україна, яка змогла, помічник Дубінського і "ничья комисячна"
      25 серпня , 20:00 Найсмішніші меми тижня: Україна, яка змогла, помічник Дубінського і "ничья комисячна"
      2705
      Чи відберуть у Медведчука "112", обурлива поведінка нардепів "Слуги народу" – топ-5 відео тижня
      25 серпня , 19:30 Чи відберуть у Медведчука "112", обурлива поведінка нардепів "Слуги народу" – топ-5 відео тижня
      1450
      На родине автора Гимна Украины царит русская речь
      25 серпня , 19:03 На родине автора Гимна Украины царит русская речь
      Блог Соцмережі 2535
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук