У центрі Києва прогримів вибух в торговому центрі: фото та відео

У столичному торговому центрі Arena-City стався вибух – невідома жінка розвела вогонь просто у переході та втекла. Пожежу вчасно загасили, ніхто не постраждав.

Торговий центр розташований на вулиці Басейна, 2а, що в Печерському районі міста. Ситуація виникла через дії невідомої жінки, повідомили у прес-службі поліції.

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Очевидці розповідають, що вона забігла у арку торгового центру, кинула біля пункту обміну валют якісь речі та підпалила їх. Через це пролунав вибух та невелика пожежа, а територію затягнув їдкий дим.



У ТЦ в центрі Києва стався вибух/ Джерело: informator.news



Жінка запалила речі в одному з переходів ТЦ/ Джерело informator.news



Займання загасили охоронці торгового-центру, на місце події також прибули рятувальні служби і правоохоронці. Дії жінки зафіксували і камери, тому працівники поліції наразі докладають всіх зусиль, аби розшукати зловмисницю.



Місце вибуху у київському ТЦ