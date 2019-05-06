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      У центрі Києва прогримів вибух в торговому центрі: фото та відео

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      У одному із столичних торгових центрів стався вибух
      У одному із столичних торгових центрів стався вибух / informator.news

      У столичному торговому центрі Arena-City стався вибух – невідома жінка розвела вогонь просто у переході та втекла. Пожежу вчасно загасили, ніхто не постраждав.

      Торговий центр розташований на вулиці Басейна, 2а, що в Печерському районі міста. Ситуація виникла через дії невідомої жінки, повідомили у прес-службі поліції.

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      Очевидці розповідають, що вона забігла у арку торгового центру, кинула біля пункту обміну валют якісь речі та підпалила їх. Через це пролунав вибух та невелика пожежа, а територію затягнув їдкий дим.


      У ТЦ в центрі Києва стався вибух/ Джерело: informator.news


      Жінка запалила речі в одному з переходів ТЦ/ Джерело informator.news

      Займання загасили охоронці торгового-центру, на місце події також прибули рятувальні служби і правоохоронці. Дії жінки зафіксували і камери, тому працівники поліції наразі докладають всіх зусиль, аби розшукати зловмисницю.


      Місце вибуху у київському ТЦ

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      Теги: Новини України Новини політики Пожежа Вибух Поліція Новини Києва
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