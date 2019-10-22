У центрі столиці прогримів потужний вибух, внаслідок якого загинули двоє осіб. На місці інциденту працюють вибухотехніки та медики, а також правоохоронці, які встановлюють усі деталі.

За словами очевидців, вибух був спричинений гранатою, розповів журналіст 24 каналу.

До слова: На Рівненщині стався вибух на хімзаводі: фото

Інцидент трапився на вулиці Пушкінській, що неподалік від Національного спорткомплексу "Олімпійський".

Внаслідок вибуху загинули двоє чоловіків. Один з них помер на місці інциденту, інший – у кареті швидкої допомоги.

Очевидці також розповіли про дівчину, яка постраждала внаслідок вибуху. Її на швидкій повезли до лікарні. Втім поки нічого не відомо про стан її здоров'я.

Вибух у центрі Києва: дивіться фото

Вибух у центрі Києва: дивіться відео