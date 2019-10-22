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      У центрі Києва прогримів вибух: загинули двоє осіб – фото і відео

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      У центрі Києва прогримів потужний вибух
      У центрі Києва прогримів потужний вибух / 24 канал

      У центрі столиці прогримів потужний вибух, внаслідок якого загинули двоє осіб. На місці інциденту працюють вибухотехніки та медики, а також правоохоронці, які встановлюють усі деталі.

      За словами очевидців, вибух був спричинений гранатою, розповів журналіст 24 каналу.

      До слова: На Рівненщині стався вибух на хімзаводі: фото

      Інцидент трапився на вулиці Пушкінській, що неподалік від Національного спорткомплексу "Олімпійський".

      Внаслідок вибуху загинули двоє чоловіків. Один з них помер на місці інциденту, інший – у кареті швидкої допомоги.

      Очевидці також розповіли про дівчину, яка постраждала внаслідок вибуху. Її на швидкій повезли до лікарні. Втім поки нічого не відомо про стан її здоров'я.

      Вибух у центрі Києва: дивіться фото

      Вибух у центрі Києва: дивіться відео

       
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      22 жовтня
      7905
      Автор: Андрій Костюк, Василь Денисюк
      Теги: Постраждалі Новини Києва Жертви Новини України Вибух
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