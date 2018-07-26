У центрі Києва сталася стрілянина

У четвер, 26 липня, у вареничній "Катюша", яка розташована на бульварі Лесі Українки у Печерському районі Києва сталася стрілянина.

Про це повідомляє Інформатор.

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Інцидент трапився близько 11:00 дня. За попередніми даними, чоловік почав стрілянину на веранді кафе з пістолета Макарова. Потім він кинув зброю і зник.

У поліції повідомили, що чоловіків було кілька (від трьох до шести осіб). Всі вони втекли після інциденту. В результаті стрілянини ніхто не постраждав. Керівництво і співробітники вареничної відмовилися від коментарів.

За наявною інформацією, чоловіки спортивної статури в спортивному одязі. Правоохоронці огородили вхід в кафе стрічкою і закрили заклад для відвідувачів, ведуться слідчі дії.