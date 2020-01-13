У центрі Києва знову прорвало теплотрасу: фото і відео

У Центрі Києва на вулиці Антоновича поряд зі станцією метро "Либідською" прорвало теплотрасу. Усю вулицю залило окропом, а у повітрі стоїть густа пара.

Через прорив на вулиці утворилися великі затори, повідомила журналістка 24 каналу.

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Аварія трапилася поряд з торговельно-розважальним центром Ocean Plaza. Через надзвичайну ситуацію з нього провели екстрену евакуацію. Кількість постраждалих наразі невідома.

На місці інциденту працюють 4 карети швидкої допомоги, а рятувальники заблокували під'їзди до "Либідської". Очевидці розповіли, що там провалився асфальт.

Речниця ДСНС Києва Світлана Водолага у коментарі 24 каналу підтвердила, що затопило 1 поверх ТРЦ Ocean Plaza. Провал асфальту – 2 на 2 метри. Окрім того, одна з маршруток провалилася задніми колесами у яму.



Маршрутка провалилася задніми колесами у яму/ Фото: 24 канал

Рятувальники евакуювали з маршрутного таксі 4 людини, а також ще декількох з тролейбуса поруч.

Прорив теплотраси у Києві: дивіться фото 24 каналу

У центрі Києва прорвало теплотрасу: дивіться відео 24 каналу

Через інцидент у на вулиці Антоновича утворився великий затор. Автомобілі буквально стоять на місці та не можуть нікуди виїхати.

Затор на Антоновича: карта



Скріншот з інформаційного порталу України