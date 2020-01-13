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      У центрі Києва знову прорвало теплотрасу: фото і відео

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      У центрі Києва знову прорвало теплотрасу / Фото журналістки 24 каналу

      У Центрі Києва на вулиці Антоновича поряд зі станцією метро "Либідською" прорвало теплотрасу. Усю вулицю залило окропом, а у повітрі стоїть густа пара.

      Через прорив на вулиці утворилися великі затори, повідомила журналістка 24 каналу.

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      Аварія трапилася поряд з торговельно-розважальним центром Ocean Plaza. Через надзвичайну ситуацію з нього провели екстрену евакуацію. Кількість постраждалих наразі невідома.

      На місці інциденту працюють 4 карети швидкої допомоги, а рятувальники заблокували під'їзди до "Либідської". Очевидці розповіли, що там провалився асфальт.

      Речниця ДСНС Києва Світлана Водолага у коментарі 24 каналу підтвердила, що затопило 1 поверх ТРЦ Ocean Plaza. Провал асфальту – 2 на 2 метри. Окрім того, одна з маршруток провалилася задніми колесами у яму.

      київ центр прорвало теплотрасу маршрутка
      Маршрутка провалилася задніми колесами у яму/ Фото: 24 канал

      Рятувальники евакуювали з маршрутного таксі 4 людини, а також ще декількох з тролейбуса поруч.

      Прорив теплотраси у Києві: дивіться фото 24 каналу

       

      У центрі Києва прорвало теплотрасу: дивіться відео 24 каналу

      Через інцидент у на вулиці Антоновича утворився великий затор. Автомобілі буквально стоять на місці та не можуть нікуди виїхати.

      Затор на Антоновича: карта

      центр києва карта
      Скріншот з інформаційного порталу України

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      Автор: Василь Денисюк, Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини Києва Аварії та ДТП Транспорт
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