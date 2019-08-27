У центрі Львова біля готелю знайшли заряджений гранатомет

Гранатомет з бойовим зарядом всередині виявили у ніч на понеділок у вестибюлі готелю "Львів", який розташований на проспекті Чорновола, 7. У поліції інцидент кваліфікували, як тероризм.

Зазначається, що предмет, схожий на гранатомет виявили близько 2:40 ночі повідомивши про це Галицький відділ поліції міста. Під час огляду місця знахідки співробітники поліції вилучили предмет зовні схожий на РПГ-22 з бойовим зарядом всередині, повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

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Після огляду виявленого предмета експертами, було встановлено, що заряд, який містився всередині гранатомета придатний для вибуху.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ознаками кримінального злочину передбаченого статтею "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами" ( частина 1 статті 263 ККУ).

Також, оскільки дії невідомої особи створювали реальну небезпеку для життя і здоров'я людей і могли завдати значних матеріальних збитків, їх додатково кваліфікували, як терористичний акт.



Гранатомет виявлений у фойє готелю "Львів" / Фото Прокуратура Львівської області

Наразі вирішується питання про передачу кримінального провадження за підслідністю до слідчого відділу Управління СБУ у Львівській області.

Хід досудового розслідування перебуває на контролі Львівської місцевої прокуратури №1.

До речі, у ніч на понеділок у центрі Києва з гранатомета обстріляли будівлю ПАТ "Мостобуд". Невідомі особи поцілили у приміщення на четвертому поверсі будівлі. На щастя внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

За непідтвердженою інформацією, поліція розшукує двох осіб на мопеді. Обстрілявши будівлю Мостобуду вони зникли у невідомому напрямку.

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