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      У центрі Львова пролунав вибух, почалася пожежа: деталі та відео

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      У Львові в центрі міста підпалили автомобіль / 24 канал, Олексій Печій

      Пролунав вибух вночі 10 січня на площі Осмомисла у центрі Львова. Через це почалася пожежа, згорів автомобіль. Власник каже, що підпалили спеціально.

      Журналісти 24 каналу на місці інциденту з'ясували, що один автомобіль (мікроавтобус) згорів майже повністю, постраждав також ще один легковик та гараж поруч.

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      Господар мікроавтобуса – охоронець житлового комплексу, розташованого поблизу – впевнений, що його авто підпалили спеціально. У автомобілі була фарба та монтажна піна – начебто саме вони й горіли.

      Дивіться відео з місця пожежі (24 канал):

      Свідки розповіли деталі інциденту:

      • Поблизу автомобіля ще до вибуху вешталися кілька осіб напідпитку.
      • Потім пролунав вибух та свідки побачили, як вже палає мікроавтобус.
      • Автомобіль поруч, що також зайнявся, загасили самостійно, очікуючи приїзду пожежних.
      • Пожежні, до слова, прибули вкрай оперативно – буквально за 3 чи 4 хвилини. 
      • Поліція на місці інциденту була ще швидше. 

      Станом на пів на другу ночі пожежу загасили. Працює слідчо-оперативна група. 

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      Автор: Олесь Друкач, Олексій Печій
      Теги: Новини України Новини Львова Вибух Пожежа Надзвичайні ситуації
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