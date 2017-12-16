У центрі Миколаєва провалився в яму і розбився насмерть морський піхотинець

Увечері в суботу, 16 грудня, на вулиці Соборній у Миколаєві біля Обласного палацу культури провалився в яму і розбився насмерть український військовослужбовець, сержант морської піхоти.

Про це з посиланням на очевидців повідомляють "Новости-N".

Читайте також: Машина з вагітною жінкою провалилась в яму з окропом у Росії

Згідно з повідомленням, чоловік йшов площею Фестивальною в напрямку Обласного палацу культури. Біля дитячої бібліотеки №2 "КОЛОВООК" перехожий випадково наступив на дерев'яний щит, який закривав приямок вікна підвального поверху будинку. Під вагою чоловіка гнилі дошки проломилися і він провалився в яму, глибина якої перевищує три метри. Чоловік отримав тяжкі травми.

За словами очевидців, які відразу підбігли до місця події, протягом 10 хвилин потерпілий ще подавав ознаки життя. Лікар швидкої спустився до нього, щоб надати йому допомогу, проте чоловік вже був мертвий.

Тіло з ями витягли рятувальники. Також повідомляється, що від загиблого було чути запах алкоголю.

При чоловікові знайшли документи, які свідчать про те, що він є військовослужбовцем Збройних сил України.

Його товариші по службі, які приїхали на місце події, розповіли, що загиблий є сержантом-контрактником підрозділу морської піхоти, дислокованого в мікрорайоні Соляні. Він обіймав посаду старшини батареї.



У центрі Миколаєва чоловік провалився в яму і помер



Військовослужбовець провалився в яму, глибина якої перевищує три метри



Чоловік випадково наступив на дерев'яний щит і провалився