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У центрі Праги горить готель: щонайменше двоє загиблих

23:24, 20 січня 886 Читать новость на русском
У центрі Праги горить готель
У центрі Праги горить готель / Twitter

У чотиризірковому готелі в центрі Праги сталась масштабна пожежа.

За попередньою інформацією поліції, у вогні загинуло щонайменше двоє людей, 9 людей отримали опіки та інші травми.

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Як повідомляє місцева поліція, у місті був оголошений другий рівень пожежної тривоги.

Вогонь спалахнув у 4-зірковому готелі Eurostars David, який розташований на березі річки Влтави неподалік від так званого "Танцюючого будинку" у центрі Праги.

На місці пожежі працюють пожежники та рятувальники. У палаючому готелі ще можуть залишатись люди, тому триває евакуація.

"Пожежі присвоєно третю категорію, четверта оголошується тільки при надзвичайній ситуації. На місці працюють представники всіх міських пожежних відділень, а також добровольці. Проходить евакуація гостей готелю, вона ще не закінчена. Є дані про двох загиблих і приблизно 40 поранених, серед яких і двоє наших колег", – повідомив журналістам представник міської служби пожежної охорони Петро Колоух.

Теги: Жертви Пожежа Чехія
Джерело: 24 Канал
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