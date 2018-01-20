У центрі Праги горить готель: щонайменше двоє загиблих
У чотиризірковому готелі в центрі Праги сталась масштабна пожежа.
За попередньою інформацією поліції, у вогні загинуло щонайменше двоє людей, 9 людей отримали опіки та інші травми.
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Як повідомляє місцева поліція, у місті був оголошений другий рівень пожежної тривоги.
Вогонь спалахнув у 4-зірковому готелі Eurostars David, який розташований на березі річки Влтави неподалік від так званого "Танцюючого будинку" у центрі Праги.
На місці пожежі працюють пожежники та рятувальники. У палаючому готелі ще можуть залишатись люди, тому триває евакуація.
"Пожежі присвоєно третю категорію, четверта оголошується тільки при надзвичайній ситуації. На місці працюють представники всіх міських пожежних відділень, а також добровольці. Проходить евакуація гостей готелю, вона ще не закінчена. Є дані про двох загиблих і приблизно 40 поранених, серед яких і двоє наших колег", – повідомив журналістам представник міської служби пожежної охорони Петро Колоух.