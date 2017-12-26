У Туреччині на Новий рік ісламісти готували теракти

У Туреччині сили безпеки затримали 12 підозрюваних у зв’язках з терористичною організацією "Ісламська держава". На думку правоохоронців, підозрювані планували теракти під час новорічних свят.

Про це повідомляє Daily Sabah.

"Дванадцять підозрюваних, включаючи двох громадян Сирії, були заарештовані під час операцій", – мовиться у повідомленні видання.

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Зазначається, що всі підозрювані були затримані у провінції Адана за результатами кількох одночасних рейдів поліції. Затримані планували скоїти теракти з використанням транспорту та ножів.

Також повідомляється, що затримані особи вербували бойовиків для терористичного угруповання в Сирії. Під час обшуків поліція вилучила цифрові матеріали та документи.

До слова, влада Туреччини заборонить проводити новорічні заходи у Стамбулі у зв’язку з посиленням заходів безпеки.