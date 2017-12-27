У Туреччині закрили сайт знайомств для одружених, які не хотіли "грішити"

Туреччина закрила сайт знайомств, за допомогою якого одружені могли знайти собі інших партнерів.

Про це пише DW.

Ресурс був першою подібною платформою для знайомств у країні, проте він навіть не встиг розпочати роботу. До слова, такі сайти функціонують у Великій Британії та Індонезії. Завдяки ним нещасливий у шлюбі людина може завести нові стосунки.

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Користувачами заблокованої турецької платформи могли бути як чоловіки, так і жінки. На сайті зазначалося, що йдеться про жінок, "які з різних причин не заміжні, але водночас не хочуть "грішити"; тих, "які хочуть бути разом з уже одруженим чоловіком"; а також "жінок у тяжкій життєвій ситуації, які в іншому випадку могли вдатися до проституції". Сайт загалом створили для "чоловіків і жінок, які прагнуть задовольнити свої сексуальні потреби, але не хочуть "грішити".

Проте коли інформація про сайт набула розголосу, у Туреччині обурились. Федерація жіночих організацій Туреччини навіть звернулась до прокуратури Анкари.

Платформа використовує жіноче тіло для потурання статевій дискримінації, використовуючи релігійні ритуали,

– зазначили в заяві.

Хто створив ресурс – невідомо. Служба інформації і комунікацій Туреччини доручила приховати цю інформацію.

Разом з тим, у Туреччині досі доступні інші подібні платформи. Наприклад, сайти під назвами "Друга дружина" та "Сирійські жінки". Останній розділений на рубрики на кшталт "Сирійські жінки, які прагнуть одружитися" або "Сирійські жінки, які вони?", де висловлюються сексистські уявлення про жінок країни, охопленої війною. Наприклад, на думку творців платформи, психічний стан сирійок, постраждалих від війни, порушений, тож "заміжжя буде для них корисним".