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      У ведмежому притулку "Домажир" встановили незвичний національний рекорд: відео

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      Притулок для ведмедів "Домажир" розташований за півгодини їзди від Львова. Він став домом для 12 ведмедів, яких визволили з неволі. 25 серпня там встановили креативний національний рекорд — зібрали людей з прізвищами, що починаються на "Медвед" або "Ведмед" – щоб привернути увагу до захисту тварин.

      До "Домажира" з'їхалися жителі цілої області, приїздили навіть цілими сім'ями. 

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      Усього взяли участь 103 людини. Тож національний рекорд зрештою було встановлено.

      Це для того, щоби привернути увагу громадськості до захисту тварин, до захисту бурого ведмедя, який перебуває в нас в Червоній книзі України. І ще є багато проблем з точки зору його проживання як і в дикій природі, так і утримання в неволі,
      – наголосив директор Ведмежого притулку "Домажир" Ігор Ніколин.

      домажир акція
      Усього взяли участь 103 людини

      Акція минула під гаслом "Ведмеді захищають ведмедів". Тож задля захисту підписали ще й звернення до нового парламенту із закликом підвищити стандарти утримання диких тварин і створити для них реабілітаційні центри в містах України.

      акція домажир
      Задля захисту підписали ще й звернення до нового парламент

      "Тому що розумію несправедливе ставлення взагалі до всіх тварин у нас у державі, хочеться щось міняти. Хочеться, щоби було по-іншому, по-доброму з медведиками, з іншими тваринами", – прокоментувала свою участь Олена Медвідь.

      До слова, до кінця 2019 року в притулок мають "завітати" ще ведмеді: у притулку їм живеться комфортно та безпечно.Це такий собі реабілітаційний центр, метою якого є допомога та порятунок ведмедів із притравлювальних станцій, пересувних зоопарків, цирків, готелів та ресторанів.

      домажир
      У жовтні 2017 року поблизу села Домажир відкрився ведмежий притулок

      домажир
      Площа притулку – 20 гектарів

      домажир
      "Домажир" – це реабілітаційний центр

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Львова Світ тварин
      Джерело: 24 канал
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