У ведмежому притулку "Домажир" встановили незвичний національний рекорд: відео

Притулок для ведмедів "Домажир" розташований за півгодини їзди від Львова. Він став домом для 12 ведмедів, яких визволили з неволі. 25 серпня там встановили креативний національний рекорд — зібрали людей з прізвищами, що починаються на "Медвед" або "Ведмед" – щоб привернути увагу до захисту тварин.

До "Домажира" з'їхалися жителі цілої області, приїздили навіть цілими сім'ями.

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Усього взяли участь 103 людини. Тож національний рекорд зрештою було встановлено.

Це для того, щоби привернути увагу громадськості до захисту тварин, до захисту бурого ведмедя, який перебуває в нас в Червоній книзі України. І ще є багато проблем з точки зору його проживання як і в дикій природі, так і утримання в неволі,

– наголосив директор Ведмежого притулку "Домажир" Ігор Ніколин.



Усього взяли участь 103 людини

Акція минула під гаслом "Ведмеді захищають ведмедів". Тож задля захисту підписали ще й звернення до нового парламенту із закликом підвищити стандарти утримання диких тварин і створити для них реабілітаційні центри в містах України.



Задля захисту підписали ще й звернення до нового парламент

"Тому що розумію несправедливе ставлення взагалі до всіх тварин у нас у державі, хочеться щось міняти. Хочеться, щоби було по-іншому, по-доброму з медведиками, з іншими тваринами", – прокоментувала свою участь Олена Медвідь.

До слова, до кінця 2019 року в притулок мають "завітати" ще ведмеді: у притулку їм живеться комфортно та безпечно.Це такий собі реабілітаційний центр, метою якого є допомога та порятунок ведмедів із притравлювальних станцій, пересувних зоопарків, цирків, готелів та ресторанів.



У жовтні 2017 року поблизу села Домажир відкрився ведмежий притулок



Площа притулку – 20 гектарів



"Домажир" – це реабілітаційний центр