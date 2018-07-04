У Великобританії виступ міністра оборони перебив Siri: кумедне відео
Виступ міністра оборони Гевіна Вільямсон у британському парламенті перебив персональний помічник Siri в iPhone. Кумедна ситуація розсмішила парламентарів.
Інцидент стався, коли міністр оборони говорив про боротьбу з тероризмом у Сирії. В один момент в його промову несподівано вклинився голосовий помічник Siri.
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"Я знайшов дещо в інтернеті про "Демократичні сили Сирії підтримують...", – перебив міністра голос з телефону.
Міністр Вільямсон, не розгубився і відповів з гумором.
"Коїться щось дивне. Я вибачаюся за це. Рідко тебе перебиває твій власний телефон", – відповів він, що викликало сміх у залі.
Дивіться відео як у Великобританії виступ міністра оборони перебив голосовий помічник Siri