У Великобританії виступ міністра оборони перебив Siri: кумедне відео

Виступ міністра оборони Гевіна Вільямсон у британському парламенті перебив персональний помічник Siri в iPhone. Кумедна ситуація розсмішила парламентарів.

Інцидент стався, коли міністр оборони говорив про боротьбу з тероризмом у Сирії. В один момент в його промову несподівано вклинився голосовий помічник Siri.

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"Я знайшов дещо в інтернеті про "Демократичні сили Сирії підтримують...", – перебив міністра голос з телефону.

Міністр Вільямсон, не розгубився і відповів з гумором.

"Коїться щось дивне. Я вибачаюся за це. Рідко тебе перебиває твій власний телефон", – відповів він, що викликало сміх у залі.

Дивіться відео як у Великобританії виступ міністра оборони перебив голосовий помічник Siri