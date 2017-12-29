У Венесуелі спалахнула пожежа на найбільшому нафтопереробному заводі

На нафтопереробному заводі Amuay, який розташований в Венесуелі, сьогодні, 29 грудня, сталася пожежа.

Про це повідомляє інформаційне агентство Regnum.

На даний момент не повідомляють жодних подробиць надзвичайної ситуації. Інформація щодо площі пожежі та потерпілих уточнюється.

НПЗ Amuay розташований на півострові Парагуана і є найбільшим в Венесуелі. Потужності заводу дозволяють переробляти до 645 тисяч барелів нафти в добу.

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Слід зазначити, що 26 грудня в Венесуелі стався вибух на другому за розмірами нафтопереробному підприємстві – заводі Cardon в штаті Фалькон. В результаті надзвичайної ситуації постраждали 3 людини.

В цілому ряді штатів Венесуели в даний час спостерігається нестача нафтопродуктів.