У Венеції під час виставки зловмисники викрали старовинні індійські прикраси

Злодії сьогодні, 3 січня, викрали вишукані прикраси з колекції скарбів індійських магараджів, які виставили в Палаці Дожів.

Про це повідомляє The Telegraph.

Ювелірні вироби, серед яких браслети і намиста, були вкрадені в останній день виставки, яка відкрилася ще у вересні. Прикраси взяв з вітрини один, а можливо, два чоловіки, яких помітили на камерах відеоспостереження. Проте зловмисникам вдалося втекти.

Оголошена вартість викрадених предметів на митних формах становила близько 30 тисяч євро, але насправді вони, ймовірно, коштували мільйони, повідомили джерела в поліції італійським ЗМІ.

На виставці під назвою "Скарби Моголів і Магарадж" показали майже 300 предметів, які охоплюють 5 століть індійської майстерності.



У приватній колекції був цей ювелірний виріб з павичем



Прикраса для тюрбана "Око тигра"



Цей смарагдовий, алмазний та сапфіровий ейгрет – ще одна прикраса для тюрбана

Колекція належить члену панівної родини Аль-Тані Катару. Коли власники не демонструють її на виставках по всьому світу, вони тримають її під замком у Лондоні.