У Вифлеємі закидали камінням кортеж патріарха Єрусалимського: фото
У суботу, 6 січня, у Вифлеємі напередодні Різдва невідомі закидали камінням і пляшками автомобіль патріарха Єрусалимського Феофіла III.
Про це повідомляє Ma'an News.
Видання уточнило, що інцидент спалахнув під час руху кортежу патріарха до місця проведення служби у базиліці Різдва Христового у Вифлеємі.
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Правоохоронці допомогли патріарху Єрусалимському Феофілу III прибути на площу перед базилікою, після чого провели його всередину.
Зазначається, що нападники розбили скло у трьох автомобілях кортежу. Повідомлень про можливих постраждалих не надходило.
Напад на кортеж патріарха Єрусалимського Феофіла III:
Напад на кортеж патріарха Єрусалимського Феофіла III:
Напад у Вифлеємі на кортеж патріарха Єрусалимського Феофіла III
Напад у Вифлеємі на кортеж патріарха Єрусалимського Феофіла III
Напад у Вифлеємі на кортеж патріарха Єрусалимського Феофіла III