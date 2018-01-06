У Вифлеємі закидали камінням кортеж патріарха Єрусалимського: фото

У суботу, 6 січня, у Вифлеємі напередодні Різдва невідомі закидали камінням і пляшками автомобіль патріарха Єрусалимського Феофіла III.

Про це повідомляє Ma'an News.

Видання уточнило, що інцидент спалахнув під час руху кортежу патріарха до місця проведення служби у базиліці Різдва Христового у Вифлеємі.

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Правоохоронці допомогли патріарху Єрусалимському Феофілу III прибути на площу перед базилікою, після чого провели його всередину.

Зазначається, що нападники розбили скло у трьох автомобілях кортежу. Повідомлень про можливих постраждалих не надходило.

Напад на кортеж патріарха Єрусалимського Феофіла III:

Напад на кортеж патріарха Єрусалимського Феофіла III:



Напад у Вифлеємі на кортеж патріарха Єрусалимського Феофіла III