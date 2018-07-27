У Windows 10 зникла одна із найнестерпніших функцій

Користувачі Windows 10 часто скаржаться, що комп'ютер раптово починає перезавантажуватися, аби встановити оновлення. Цю проблему вдалось вирішити – корпорація Microsoft "навчила" операційну систему Windows 10 не переривати довільно роботу користувачів заради встановлення оновлень.

Про це пише "Медуза".

Тож часто користувачам доводиться чекати, поки встановляться оновлення і комп'ютер увімкнеться знову. Нерідко через це втрачаються незбережені дані.

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В анонсі нової тестової версії Windows 10 представники Microsoft розповіли, що почали впроваджувати в систему нову "логіку перезавантажень", яка буде "більш адаптивною та діятиме на випередження".

Розробники використовували машинне навчання, щоб навчитися передбачати відповідний час для перезавантаження комп'ютера.

"Перед тим, як перезавантажити пристрій, ми не тільки перевіряємо, чи використовуєте ви його прямо зараз, але й намагаємося передбачити, чи не відійшли ви, щоб налити собі каву та повернутися назад", – повідомили у компанії.

Коли нова логіка установки оновлень з'явиться в звичайній Windows 10, невідомо.

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