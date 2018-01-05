У яких областях України найвища зарплатня: дані статистики

У трійку лідерів по середній заробітній платі увійшли Київська, Донецька та Дніпропетровська області.

За даними Державної служби статистики України, у листопаді 2017 року найвищу середню заробітну плату отримували мешканці міста Києва – 11 тисяч 643 гривні. На другій сходинці – Донецька область із середньою зарплатнею у 8 тисяч 217 гривень.

Трійку лідерів замикає Київська область – тут середній рівень заробітку становить 7 тисяч 541 гривня. Трохи менше отримують мешканці Дніпропетровської – 7 тисяч 424 гривень – та Запорізької – 7 тисяч 326 гривень – областей.

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Найнижчий рівень середньої заробітної платні, за даними відомства, у Тернопільській – 5 тисяч 956 гривень – та Чернігівській – 5 тисяч 898 гривень – областях.

Якщо порівняти торішні дані, то у листопаді 2016 року середній заробіток по Україні становив 7 тисяч 479 гривень.