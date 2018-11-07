16:53
7 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВИБОРИ У США ЮРІЙ ЛУЦЕНКО АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Новий провал Кримського мосту. Рогозін на Луні
      Вєсті Кремля
      22:32, 6 листопада
      Вєсті.UA. 50 відтінків депутатів. Чарівний ліфт Медведчука
      Вєсті.UA
      20:31, 6 листопада
      У змові з державою: як майно "Електронмашу" стало власністю родини його керівників
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші модельні агентства
      Згадати все
      23:10, 6 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Здорове життя
      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВИБОРИ У США ЮРІЙ ЛУЦЕНКО АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      У якому віці найкраще кинути курити: відповідь вчених

      153 Читать новость на русском
      У якому віці найкраще кинути курити
      У якому віці найкраще кинути курити / drmatt.com

      Американські вчені встановили точний вік відмови від нікотину та очищення серцево-судинної системи.

      Про це пише Scientific Sessions.

      Читайте також: Вчені розробили рідину, що забарвлює ракові клітини

      Вчені спостерігали за дев’ятьма тисячами пацієнтів впродовж 16 років. Вони змогли встановити, що всі учасники дослідження, які кинули палити до 45 років, збільшили шанси на виживання практично вдвічі.

      Люди, які кинули палити до 45 років, вдвічі збільшили шанси на виживання
      Люди, які кинули палити до 45 років, вдвічі збільшили шанси на виживання

      Статистика свідчить, що люди з хворобами серця з діагнозом "інфаркт" і "інсульт" у 70% випадків викурювали по одній або більше пачок сигарет на день.

      Ризик інфаркту, інсульту або передчасних проблем серцево-судинної системи, які не пов'язані з віком, у тих, хто кинув палити в 42-43 роки знизився на 38%.

      Після повної відмови від сигарет шанси розвитку небезпечних хвороб, що вражають органи та м’які тканини, зменшувався на 25-30%.

      Тому вчені зазначають, що ідеальний віковий діапазон, щоб кинути курити – від 40 до 45 років. До того ж, це найкращий час, щоб очистити серцево-судинну систему.

      Ідеальний віковий діапазон, щоб кинути курити – від 40 до 45 років
      Ідеальний віковий діапазон, щоб кинути курити – від 40 до 45 років

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здорове життя Здоров'я тютюн
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Результати виборів до Конгресу США – наполовину поразка чи перемога для Трампа?
      сьогодні , 15:15 Результати виборів до Конгресу США – наполовину поразка чи перемога для Трампа?
      Борис Немировський
      Транспротный скандал в Тернополе: почему протесты только усугубят ситуацию
      сьогодні , 15:00 Транспротный скандал в Тернополе: почему протесты только усугубят ситуацию
      Блог Медіа
      Як отримати біометричний закордонний паспорт: процедура, ціни, нюанси
      сьогодні , 14:57 Як отримати біометричний закордонний паспорт: процедура, ціни, нюанси
      Яніна Ткачук 221977
      Послушание и подчинение: почему у Москвы нет своей идеологии
      сьогодні , 13:00 Послушание и подчинение: почему у Москвы нет своей идеологии
      Павло Казарін
      Чи заборонять цивільним українцям носити камуфляж?
      сьогодні , 12:00 Чи заборонять цивільним українцям носити камуфляж?
      Ольга Бродська
      Кір в Україні: симптоми небезпечної хвороби та його профілактика
       10 січня , 16:03
      Чому не варто поступатись місцем літнім людям: пояснення медиків
       8 листопада 2017 , 22:24
      Чим загрожує жінці відсутність сексу
      26 жовтня 2017 , 22:11
      Це несправедливо, – екс-керівник Генштабу вказав на цинізм Заходу щодо України
      8 квітня , 22:54
      Пенсійна реформа: стало відомо, яку доплату пенсіонери отримають у листопаді
       1 листопада 2017 , 13:58
      Священик, що влаштував "п’яну" ДТП на Рівненщині, виявився рецидивістом
       9 листопада 2017 , 20:47
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук