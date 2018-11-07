У якому віці найкраще кинути курити: відповідь вчених

Американські вчені встановили точний вік відмови від нікотину та очищення серцево-судинної системи.

Про це пише Scientific Sessions.

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Вчені спостерігали за дев’ятьма тисячами пацієнтів впродовж 16 років. Вони змогли встановити, що всі учасники дослідження, які кинули палити до 45 років, збільшили шанси на виживання практично вдвічі.



Люди, які кинули палити до 45 років, вдвічі збільшили шанси на виживання

Статистика свідчить, що люди з хворобами серця з діагнозом "інфаркт" і "інсульт" у 70% випадків викурювали по одній або більше пачок сигарет на день.

Ризик інфаркту, інсульту або передчасних проблем серцево-судинної системи, які не пов'язані з віком, у тих, хто кинув палити в 42-43 роки знизився на 38%.

Після повної відмови від сигарет шанси розвитку небезпечних хвороб, що вражають органи та м’які тканини, зменшувався на 25-30%.

Тому вчені зазначають, що ідеальний віковий діапазон, щоб кинути курити – від 40 до 45 років. До того ж, це найкращий час, щоб очистити серцево-судинну систему.



Ідеальний віковий діапазон, щоб кинути курити – від 40 до 45 років

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